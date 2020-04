Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate , „agențiile de informații americane au emis avertismente despre noul coronavirus in mai multe informații clasificate pregatite pentru președintele Donald Trump in ianuarie și februarie, luni in care acesta a continuat sa minimalizeze amenințarea”. Asa cum arata actuali și foștii…

- Klaus Iohannis i-a chemat pe jurnaliști, marți seara, la Palatul Cotroceni, unde urmeaza sa susțina o declarație de presa, dupa ce a participat la o videoconferința cu șefii de stat sau de guvern din țarile membre ale UE pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19.De teama coronavirusului,…

- Conferința de presa a ministrului Muncii, la sediul PNL Teleorman in Politic / on 05/03/2020 at 12:25 / Ministrul propus al Muncii, Violeta Alexandru va ține, astazi, o conferința de presa, la sediul PNL Teleorman. Violeta Alexandru a condus Ministerul Muncii in Guvernul Orban și este propunerea…

- Reprezentantii PSRM si PDM vor purta astazi negocieri. Ora exacta a discutiilor nu a fost anuntata, dar presa este invitata la o conferinta de presa, la ora 14:00, la Parlament. Anuntul a fost facut de serviciul de presa al Partidului Socialistilor.

Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public cu privire la marca NAPOSIM, compania SC Terapia SA ("Terapia") doreste sa faca o serie de clarificari pentru persoanele interesate.

- Pentru a intelege mai bine subiectul trebuie sa stabilim ce inseamna Idlib din punctul de vedere al Rusiei. Idlib este important pentru Rusia din doua perspective. In primul rand, obiectivul simbolic al declararii victoriei de catre Assad si aliatii lui, in razboiul civil din Siria care se apropie de…

- CARAS-SEVERIN – N-a fost nevoie decat de o luna pentru ca judetul sa ramana fara 176 de caraseni. Atat a pierdut Caras-Severinul din decembrie 2019, pana in ianuarie 2020, de la 316.719 locuitori la 316.543, iar statisticile demografice sunt ingrijoratoare. Spre exemplu, in 2019, in judet s-au nascut…