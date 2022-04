Stiri pe aceeasi tema

- Situația drepturilor omului din SUA s-a inrautațit in continuare in 2021. A fost inregistrat un nou record al numarului de morți cauzate de violențele armate. Aplicarea legii in mod violent a impins imigranții și refugiații intr-o situație tot mai dificila. Discriminarea și atacurile impotriva minoritaților,…

- Raportul Departamentului de Stat al SUA privind respectarea drepturilor omului.Respectarea drepturilor omului in Romania in anul 2020 Constitutia asigura libertatea de exprimare, inclusiv a presei, iar guvernul a respectat partial acest drept. Organizatii de presa independente au constatat politizarea…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a sustinut sambata ca cei responsabili pentru incalcari grave ale drepturilor omului, precum atacul asupra garii din orasul ucrainean Kramatorsk, trebuie sa fie trasi la raspundere, transmite agentia de presa HINA, informeaza…

- Soldatii rusi au violat minori, a afirmat vineri comisarul pentru drepturile omului din parlamentul ucrainean, Liudmila Denisova, transmita dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Politia rusa a intreprins vineri perchezitii la sediul de la Moscova al organizatiei nonguvernamentale ruse de aparare a drepturilor omului Memorial, a carei dizolvare a fost ordonata de justitia din Rusia, informeaza Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Instituția Prefectului – Județul Suceava, prin prefect Alexandru Moldovan și Baroul Suceava, prin decan av. Liviu Mihai, au stabilit incheierea unui parteneriat de colaborare in vederea gestionarii crizei umanitare și pentru apararea drepturilor fundamentale ale omului. Baroul Suceava și Uniunea Naționala…

- Papa Francisc a declarat, vineri, ca raspandirea de știri false cu privire la Covid-19 și vaccinuri, inclusiv de catre mass-media catolica, reprezinta o incalcare a drepturilor omului, transmite Sky news. Este a doua oara in mai puțin de o luna, cand Suveranul pontif, in varsta de 85 de ani, se pronunța…

- Transparency International a lansat Indicele Perceptiei Coruptiei pentru anul 2021. Clasamentul IPC 2021 cuprinde 180 tari si teritorii, indicele fiind calculat in baza a 13 studii ale unor organizatii notorii, inclusiv 7 – pentru Republica Moldova. IPC reflecta nivelul perceptiei coruptiei din sectorul…