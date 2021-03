Consiliul Europei cere Poloniei să ofere ''acces legal'' la avort Comitetul de Ministri al Consiliului Europei (CoE) a solicitat vineri Poloniei sa acorde femeilor ''proceduri eficiente si clare'' pentru a avea ''acces la un avort legal'', in timp ce tara a adoptat una dintre cele mai restrictive legi in domeniu din Europa, relateaza AFP. Comitetul de Ministri, organ executiv al CoE care reuneste 47 de tari de pe continentul european, intre care Polonia, a adoptat o rezolutie prin care solicita ''de urgenta'' Varsoviei sa se asigure ca avortul legal si examinarea prenatala sunt efectiv accesibile in toata tara,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

