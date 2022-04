Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a cerut joi crearea unui "tribunal penal international (TPI)" ad-hoc, care sa judece "autorii crimei de agresiune impotriva Ucrainei", atacata de peste doua luni de Rusia, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) indeamna joi la infiintarea unui ”Tribunal Penal Interntaional (TPI) ad-hoc”, care sa judece ”autorii crimei de agresiune impotriva Ucrainei”, atacata de peste doua luni de catre Rusia, relateaza AFP.

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș a votat rezoluția care condamna agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și in care se reafirma solidaritatea cu poporul ucrainean. „Vot unanim in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei pentru excluderea Rusiei din Consiliul Europei. In calitate de membru al Delegației…

- Rusia a fost exclusa din Consiliul Europei, ca urmare a agresiunii sale impotriva Ucrainei. Decizia privind Rusia a fost luata de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Decizia a fost adoptata in dimineața zilei de 16 martie 2022. Cu o zi inainte, la 15 martie, Adunarea Parlamentara din Consiliul…

- Deputatul PSD buzoian, Andi Cristea, membru in Delegația Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, s-a numarat printre cei care au votat excluderea Rusiei din Consiliul Europei, pe fondul agresiunii la adresa Ucrainei. „Am votat pentru excluderea Federației Ruse din Consiliul…

- Am participat, impreuna cu parlamentarii din delegațiile țarilor membre ale Consiliului Europei, la o demonstrație de sprijin și solidaritate cu Ucraina. Am cerut incetarea razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, a anunțat deputatul PNL Gabriela Horga pe pagina sa de Facebook. Fii…

- Presedintele delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, liberalul Ionut Stroe, afirma, dupa suspendarea dreptului de reprezentare al Rusiei in cadrul Consiliului Europei ca reactie la invadarea Ucrainei, ca Rusia s-a exclus singura din randurile tarilor civilizate…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, a condamnat ‘ferm’ joi ‘atacul militar rus impotriva Ucrainei’, se arata intr-un comunicat al acestei organizatii paneuropene cu sediul la Strasbourg si din care fac parte si Rusia si Ucraina, informeaza AFP. ‘Vom lua rapid masurile…