Accident rutier grav la iesire de pe A2 spre A4. Un tir s-a rasturnat si a luat foc

In aceasta dimineata, in jurul orei 04.00, pompierii de la Isu Dobrogea Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu.Potrivit primelor informatii este vorba despre un autocamion care, probabil in urma unei… [citeste mai departe]