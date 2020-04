Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei avertizeaza ca persoanele de etnie roma sunt vulnerabile in fața COVID-19, informeaza Agerpres. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a lansat, marti, un apel ca guvernele sa se asigure ca romii si nomazii au acces la ingrijire medicala si la apa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat joi ca amenintarea COVID-19 si masurile necesare de izolare impotriva pandemiei provoaca in societate un impact psihologic puternic care nu trebuie ignorat in actuala criza si acesta trebuie abordat prin masuri ''creative'', relateaza agentia EFE…

- Episcopia Husilor doneaza 20.000 deeuro Spitalului din Vaslui pentru combaterea pandemiei decoronavirus. Preoții au anunțat ca vor trimite și o ambulanțape care o primisera, la randul lor, ca donație de la Crucea RoșieBavareza.Episcopia Hușilor face donația cu sprijinul unor sponsori iar banii sunt…

- Carantina din Italia pentru combaterea coronavirusului a redus poluarea din nordul tarii, au aratat imaginile satelitare publicate vineri, acesta fiind un nou exemplu al posibilului impact al pandemiei asupra emisiilor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.China, unde a inceput epidemia, a…

- Comisia Europeana a nuantat miercuri amploarea "fondului de investitii de raspuns la coronavirus", care poate atinge 25 de miliarde de euro, anuntat in ajun de presedinta Ursula von der Leyen, afirmand ca acesta "nu are cum sa rezolve toate problemele economice", relateaza AFP."Sensul propunerii…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un decret ce prevede alocarea in regim de urgenta a sumei de 8,3 miliarde de dolari pentru gestionarea crizei create de coronavirusul COVID-19, informeaza Reuters si DPA. Din aceasta suma, 3 miliarde de dolari vor fi destinate activitatilor de cercetare…

- Un activist kazah pentru drepturile omului, Dulat Aghadil, a decedat in arest preventiv in capitala Nur-Sultan, la numai o zi dupa ce fusese reținut pentru ca nu respectase condițiile eliberarii condiționate. In varsta de 43 de ani, Aghadil a decedat din cauza unor probleme de inima, se spune intr-un…

- Presedintele Klaus Iohannis, care a participat, joi, la Forumul International dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului de la Ierusalim, a transmis ca avem datoria de a pastra vie memoria victimelor si de a apara, cu fermitate, libertatea, democratia si drepturile omului.