Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari fata de reforma sistemului de pensii in Franta s-au ciocnit sambata in centrul Parisului cu fortele de ordine, care au recurs la gaze lacrimogene pentru a dispersa unele grupuri de demonstranti,...

- Grecia trebuie "sa dubleze eforturile" pentru a restabili capacitatea sistemului sau de justitie penala de a combate coruptia, se arata intr-un comunicat difuzat miercuri de Consiliul Europei, care recunoaste insa si realizarea anumitor progrese, informeaza AFP. Grupul de state impotriva…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, intr-un mesaj de Ziua internationala impotriva coruptiei, ca lupta impotriva acestui fenomen este "dezideratul care a unit romani de toate varstele" si a reiterat "angajamentul si determinarea Guvernului de a sustine neobosit" acest demers. "Lupta…

- "Recursul compensatoriu trebuia in mod clar eliminat sau corectat, pentru ca am vazut efectele lui. Nu stiu sa fi trezit ingrijorari la Bruxelles aceasta masura, ci e vorba de CEDO, de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care nu e institutie a UE. Cealalta masura cu eliminarea supraaccizei - nu…

- Demonstranți impotriva violenței fața de femei au ieșit, sambata, pe strazile Parisului, pentru a lua atitudine fața de cifrele ingrijoratoare privind victimele acestui fenomen, in creștere fața de anul precedent, in Franța.Manifestația are loc in contextul in care luni este Ziua Internaționala impotriva…

- "Era previzibil acest demers, in condițiile in care mulți sunt cei care iși doresc sa fie membri titulari in Comisia de la Veneția. Ramane de vazut. Guvernul anterior a menținut calitatea de membru supleant pentru Bogdan Aurescu. Cel mai probabil este faptul ca voi trimite o scrisoare deschisa catre…

- Franta, Germania, Italia, Letonia, Olanda si Spania au adoptat o declaratie comuna prin care cer infiintarea unei noi autoritati de supraveghere care sa preia de la statele membre ale Uniunii Europene autoritatea pentru combaterea spalarii de bani, a anuntat Reuters sambata, citat de AGERPRES. Cele…

- Franta a cerut o ”reuniune de urgenta” a coalitiei internationale conduse de catre Statele Unite, angajata in lupta impotriva Statului Islamic (SI), dupa lansarea operatiunii Turciei in nordul Siriei, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Trebuie ca aceasta coalitie internationala sa se reuneasca,…