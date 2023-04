Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile din Turcia se vor desfasura in conditii ”foarte dificile” tinand cont de ”starea democratiei” in tara si de consecintele seismului din 6 februarie, a apreciat seful observatorilor Consiliului Europei, Frank Schwabe, transmite miercuri AFP. Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan,…

- Daca funcționarii publici din Ankara sunt un barometru precis al schimbarilor de fronturi in politica naționala a Turciei, atunci cel mai longeviv lider al țarii, Recep Tayyip Erdogan, ar putea avea intr-adevar probleme la alegerile din mai, scrie POLITICO.

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto se deplaseaza joi in Turcia, unde urmeaza sa se intalneasca vineri cu Recep Tayyip Erdogan, intr-un moment in care Ankara s-a declarat gata sa finalizeze ratificarea aderarii statului nordic la NATO, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Alianta de sase partide de opozitie din Turcia s-a fracturat vineri in privinta alegerii unui candidat comun pentru a-l infrunta pe presedintele in exercitiu Recep Tayyip Erdogan la alegerile de la 14 mai, informeaza AFP si Reuters.

- Joi, Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus) a suspendat validitatea acordurilor internationale intre Rusia si Consiliul Europei, for paneuropean din care Moscova a fost exclusa dupa declansarea campaniei sale militare impotriva Ucrainei, relateaza EFE. In total, deputatii au suspendat…

- Activisti kurzi au manifestat miercuri in hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg, pentru a marca 24 de ani de la arestarea liderului kurd Abdullah Ocalan, ceea ce a dus la intreruperea dezbaterilor si la evacuarea eurodeputatilor, transmite France Presse. Potrivit mai multor membri ai securitatii…