Stiri pe aceeasi tema

- Afganistanul a lansat luni o campanie nationala de vaccinare impotriva poliomielitei ce vizeaza peste 11 milioane de copii cu varste de pana la cinci ani, informeaza DPA, preluat de Agerpres. Campania de vaccinare va avea o durata de patru zile. „Alaturi de partenerii nostri, suntem hotarati sa eradicam…

- Activitatea polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, in primele 8 luni, au avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranța și protecție pentru cetațeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradala, siguranța rutiera și siguranța transporturilor,…

- CARAȘ-SEVERIN – Primul site de stiri al judetului si printre primele din Romania aniverseaza azi 17 ani de existenta! In urma cu 17 ani, in presa caraseana a aparut primul site de stiri al judetului Caras-Severin: CARAS ONLINE. Lansat pe 11 septembrie 2006, site-ul dedicat carasenilor de pretutindeni…

- In urma accidentului de la 2 mai, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a anunțat o reforma a sistemului, care prevedea inclusiv masurile de combatere a consumului de droguri in școli. Cateva dintre masurile din Plan au fost anunțate in conferința de saptamana trecuta a ministrului Predoiu…

- Elon Musk a anunțat pe platforma X (fost Twitter) ca va acționa in judecata guvernului Irlandei pentru promovarea unei legislații care ar restrange puternic libertatea de exprimare.”X va depune o acțiune in justiție pentru a opri acest lucru. Abia aștept sa inceapa descoperirea!”, a scris Musk. Nu…

- Daca va faceți vacanța in strainatate, țineți cont și de eventualitatea unor surprize neplacute. Este bine de știut ca polițele CASCO, de exemplu, sunt valabile și in restul țarilor din Uniunea Europeana și va pot scuti de multe probleme. Iar ambasadele și consulatele romanești va pot ajuta cu toate…

- In multe situații, curentul puternic, adancimea apei și teribilismul pot duce la scenarii dramatice! Condițiile de inot pot fi imprevizibile in rauri, iazuri, lacuri sau in mare. Chiar și inotatorii buni pot obosi, pot suferi crampe musculare sau pot fi prinși in curentul apei. „Siguranța copiilor este…

- Serviciul de Probatiune Botosani, in parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Politie Botosani, prin structurile de prevenire si Politie Rutiera și in colaborare cu Centrul de Evaluare și Prevenire Antidrog Botoșani, deruleaza in perioada 11 iulie -1 august 2023 programul de prevenire a infractionalitatii…