Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat la Uniunii Europene a cerut unei instanțe din Bruxelles sa impuna o amenda foarte mare companiei AstraZeneca pentru intarzierile in livrarile de vaccinuri contra Covid-19 catre blocul comunitar, a transmis Agentia Reuters, preluata de Hotnews. Avocatul a spus ca UE vrea 10 euro pentru fiecare…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe actualul sau fond de redresare, în valoare de 750 de miliarde de euro, înainte de a analiza posibilitatea unor noi stimulente, a apreciat comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, adaugând ca discutiile cu privire la un…

- In timp ce liderii europeni erau reuniti sambata la Porto la un summit informal in urma caruia au promis o Europa „mai sociala” post-pandemie, mii de persoane manifestau in orasul portughez impotriva somajului și a salariilor mici, relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . La summit a…

- Comisia Europeana a recomandat luni ca cetațenilor complet vaccinați anti-Covid sa li se permita sa calatoreasca in UE fara restricții suplimentare, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Astfel, ar urma sa aiba acces in Uniunea Europeana nu doar persoanele care provin din țari cu o situație epidemiologica…

- Compania franceza de biotehnologie Valneva a anuntat miercuri ca, in lipsa unui acord cu Uniunea Europeana, va face de acum inainte eforturi spre discutii pe baze bilaterale cu tarile care vor sa achiziționeze prin contract potențialul sau vaccin impotriva COVID-19, transmite AFP, citata de Agerpres.…

- Comisia Europeana a propus miercuri, 17 martie, crearea unui “certificat verde numeric” in scopul facilitarii liberei circulații in Uniunea Europeana in perioada pandemiei de coronavirus. El va privi persoanele vaccinate și cele ce dispun de un test negativ recent. Certificatul respectiv, a declarat…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza France Presse. Comisia Europeana a decis sa prelungeasca mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID,…

- Președintele Parlamentului European, David Sassoli, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și reprezentantul Portugaliei, care deține președinția Consiliului UE, prim-ministrul Antonio Costa, au semnat miercuri o declarație referitoare la Conferința privind viitorul Europei. In felul acesta au…