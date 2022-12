Stiri pe aceeasi tema

- Deși liderii politici promiteau ca se va discuta calendarul aderarii Romaniei la spațiul Schenge, agenda ședinței Consiliului European de astazi nu include acest subiect. Joi, liderii UE se intalnesc la Bruxelles pentru a discuta despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, subiecte legate de energie…

- UE condamna cu fermitate atacurile criminale ale Rusiei asupra infrastructurii critice și civile din Ucraina, in urma carora au avut loc inclusiv deconectari masive de electricitate in Moldova. "Este ceva inacceptabil. Rusia a pornit un razboi ilegal impotriva Ucrainei.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa acționeze impotriva Rusiei in legatura cu atacurile aeriene asupra infrastructurii civile, care au aruncat din nou orașele ucrainene in intuneric și frig, in timp ce se instaleaza iarna. Rusia a lansat…

- Atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene de luni au fost in parte un raspuns la atacurile cu drone asupra flotei din Marea Neagra din weekend, a declarat președintele Vladimir Putin, indicand ca ar putea urma și alte acțiuni. „Nu este tot ce am fi putut face”, a declarat Putin intr-o conferința…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca recentele atacuri ale Rusiei asupra civililor si infrastructurii civile din Ucraina "dezvaluie malitiozitatea razboiului ales de Putin", relateaza CNN. Lloyd Austin, care a gazduit miercuri o intalnire a Grupului de Contact pentru Aparare…

- Discuțiile membrilor NATO care se reunesc miercuri la Bruxelles vor fi concentrate asupra furnizarii unor sisteme suplimentare de aparare aeriana Ucrainei, a declarat marți ambasadoarea SUA la NATO.

- De ce nu intra Romania in Schengen reprezinta o tema actuala și indelung comentata, pe scara larga. Iata ca trei lideri europeni au scris un articol comun despre Schengen si despre visul Romaniei si Bulgariei de a trai fara granite. Vis ce s-a transformat intr-un adevarat “purgatoriu perpetuu”. Cei…

- Marți, 27 septembrie, aliatul lui Putin, Dmitri Medvedev, a declarat ca Moscova are dreptul de a se apara cu arme nucleare daca este impinsa dincolo de limitele sale și ca acest lucru ”cu siguranța nu este o cacealma”. De asemenea, Medvedev a avertizat, ca Moscova are dreptul de a raspunde ”fara prea…