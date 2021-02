Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 februarie, Comisia Europeana a prezentat programul de lucru pe 2021 al „Consiliului European pentru Cercetare”. Este primul program de lucru din noul program-cadru european pentru cercetare și inovare Orizont Europa, aferent perioadei 2021-2027. Include trei cereri principale de propuneri…

- Țarile din Uniunea Europeana au ajuns la un acord, in unanimitate, sa stabileasca un cadru comun pentru utilizarea testelor rapide antigen și recunoașterea reciproca a rezultatelor testelor COVID-19 pe intreg teritoriul UE, anunța un comunicat al Consiliului European. Acord in Consiliul European pentru…

Președintele Charles Michel va prezida joi o videoconferința a membrilor Consiliului European, la care vor discuta despre certificate de vaccinare in Uniunea Europeana.

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi, 21 ianuarie, de la ora 19.00, la o videoconferința cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei de COVID-19. Videoconferinta liderilor UE vine in contextul dezbaterilor pe tema posibilei introduceri a unui pasaport…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, principalele subiecte de pe agenda reuniunii vizand negocierile privind Cadrul Financiar Multianual 2021 - 2027 si Planul european de redresare economica, dar si agrearea unui nou obiectiv climatic…

- In ceea ce privește viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027 și Planul european de redresare economica, au fost adoptate Concluzii ale Consiliului European, prin care sunt aduse clarificari suplimentare cu privire la propunerea legislativa referitoare la condiționalitatea privind protejarea bugetului…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, inaintea participarii joi la Consiliul European, ca se va implica direct pentru a initia si construi o serie de structuri care sa sa sutina eforturile Romaniei in domeniul schimbarilor climatice. Seful statului a precizat ca schimbarile climatice vor fi o tema…