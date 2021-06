Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 2020, Romania, spre deosebire de alte state membre, face obiectul Procedurii de deficit excesiv (PDE), situatia acesteia fiind reevaluata in primavara anului curent. Procedura a fost initiata in luna aprilie a anului 2020, fiind determinata de incalcarea limitei de deficit bugetar de 3%…

- Consiliul European a adoptat vineri o recomandare in cadrul procedurii de deficit excesiv care a fost demarata in cazul Romaniei si, in conformitate cu aceasta recomandare, Romania ar trebui sa puna capat situatiei de deficit excesiv pana in 2024, cel mai tarziu, se arata intr-un comunicat de presa.…

- Romania needs production capacities from clean sources to replace especially coal power plants in as short a time horizon as possible, being thus the only way by which the energy deficit can be covered and prices would drop, said, on Thursday, at the 7th edition of the Energy Strategy Summit 2021,…

- Documentul integral al Planului Național de Redresare și Reziliența a fost facut public. In total, Romania ar primi 14,248 miliarde sub forma de grant și aproximativ 14,935 miliarde sub forma de imprumuri pentru un total de 29,2 miliarde euro.

- România a înregistrat un deficit bugetar de 1,28% din PIB, în primul trimestru din acest an, mai mic cu 0,43 puncte procentuale comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut. Ca suma, acesta se ridica la 14,63 miliarde lei. Motivele scaderii sunt, daca ne uitam pe datele…

- Codul Rutier prevede amenzi substanțiale pentru șoferii care folosesc in mod excesiv claxonul in trafic. Chiar daca, uneori, rabdarea conducatorilor auto poate fi pusa la incercare din cauza aglomerației de pe drumurile din Romania sau poate de catre alți participanți la trafic, aceștia ar trebui sa…

- Comisia Europeana va evalua Romania pe procedura de deficit excesiv in aprilie si la inceputul lui mai si trebuie sa fie evaluata pozitiv, nu are voie sa nu performeze in aceasta privinta, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "Am vesti bune. Nu este o chestiune…