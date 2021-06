Consiliul European recomandă României să pună capăt deficitului excesiv până în 2024 Consiliul European a adoptat vineri o recomandare in cadrul procedurii de deficit excesiv care a fost demarata in cazul Romaniei si, in conformitate cu aceasta recomandare, Romania ar trebui sa puna capat situatiei de deficit excesiv pana in 2024, cel mai tarziu, se arata intr-un comunicat de presa.



Incepand cu 2020, Romania, spre deosebire de alte state membre, face obiectul Procedurii de deficit excesiv (PDE), situatia acesteia fiind reevaluata in primavara anului curent. Procedura a fost initiata in luna aprilie a anului 2020, fiind determinata de incalcarea limitei de deficit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

