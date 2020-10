Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Pilot „Pathfinder Open” al Consiliului European pentru Inovare (CEI), finanțat prin programul UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020, are selectate 58 de tehnologii noi de mare impact. Din proiect face parte și INCDTIM Cluj-Napoca, anunța MEDIAFAX.Proiectul X-PIC, din care face…

- O investitie de peste 13 milioane de lei, din care aproape 6,85 milioane de lei provin din fonduri structurale, este dezvoltata in Cluj si vizeaza dezvoltarea primului parc experimental de cercetare pentru tehnologii avansate in energii alternative. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Aeroporturile din București și Cluj-Napoca se plaseaza pe locurile doi, respectiv trei într-un top al profitabilitații Wizz Air. Cele doua aeroporturi românești, singurele din România în top 12 din rețeaua Wizz, i-au adus companiei low-cost…

- In Saptamana Europeana a Regiunilor și Orașelor 2020, un eveniment dedicat – așa cum ii spune și numele – regiunilor și orașelor din Uniunea Europeana și care anul acesta s-a desfașurat intre 12 și 15 octombrie, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM)…

- Consumul final de energie electrica in Romania a fost de 35,164 miliarde kWh, in primele opt luni ale acestui an, cu 5,1% mai mic fata de intervalul similar din 2019, in timp ce resursele de energie primara au scazut cu 12%, iar cele de energie electrica cu 3,1%, conform Institutului National de…

- Efectele negative ale pandemiei au inceput sa fie simțite in economie din primul trimestru al anului și s-au accentuat in cel de-al doilea, iar sectorul care a suferit cel mai mult a fost cel industrial urmat de cel al serviciilor private. Economia Romaniei a inregistrat in trimestrul doi o scadere…

- Europeana a aprobat o investitie de 875,5 milioane euro pentru autostrada Sibiu-Pitesti. Comisia Europeana a anuntat joi ca a aprobat o investitie in valoare de 875,5 milioane euro de la Fondul de Coeziune pentru construirea primei faze a autostrazii Sibiu-Pitesti, informeaza un comunicat de presa al…

- Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB), instituția financiara internaționala inființata de 11 țari din zona Marii Negre, inclusiv Romania, a investit 35 de milioane de euro in emisiunea de obligațiuni in valoare de 400 de milioane de euro, lansata de compania imobiliara Globalworth.Veniturile…