- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, in cadrul Consiliului European de iarna, in incercarea de a depasi unele dezacorduri interne si pentru a face front comun in fata provocarilor externe, relateaza DPA. ''Sunt increzator ca putem ajunge la un acord asupra…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, in cadrul summitului UE de la Bruxelles, ca propunerea Comisiei Europene cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2030 este una „foarte ambițioasa”, care ar putea fi acceptata de catre Romania, in anumite condiții. Președintele Klaus Iohannis…

- La reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, s-a abordat inclusiv subiectul schimbarilor climatice, mai precis propunerea Comisiei Europene de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera, pana la sfarșitul anului 2030, comparativ cu 1990. Președintele Klaus Iohannis a spus ca Romania…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti joi la Bruxelles, au lansat un apel catre Regatul Unit sa adopte ''masurile necesare pentru a face posibil un acord'' si a intensifica negocierile pentru ajungerea la un consens asupra viitorului acord comercial post-Brexit intre…

- Liderii țarilor membre ale UE, reuniți in cadrul summitului european de la Bruxelles din 1-2 octombrie, au fost de acord cu sancționarea regimului la putere in Belarus, dar nu și a președintelui Aleksandr Lukașenko. “Cei 27” au fost de asemenea de acord sa fie adresat Turciei un “mesaj ferm”, insoțit…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a iesit din carantina vineri, dupa ce al doilea test pentru COVID-19 a iesit negativ, rezultat care confirma ca summitul UE de saptamana viitoare poate avea loc, transmite dpa. Summitul european fusese initial programat pentru 24-25 septembrie, dar…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron „sa nu caute cearta cu Turcia”, in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP. „Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta…