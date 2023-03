„Este deosebit de important ca aceste cazuri de trafic de substanțe interzise sa iasa la iveala”, spune Lucian Cismaru, președintele organizației care reprezinta elevii la nivelul municipiului București. Mesajul vine in contextul perchezițiilor domiciliare intr-un dosar privind un grup infracțional care ar fi comercializat droguri in licee din Capitala. In „Operațiunea Meduza” ar fi implicați și elevi. Consiliul Municipal al Elevilor București a reacționat, dupa ce au avut loc, la inceputul saptamanii, 23 de percheziții la domiciliu, intr-un dosar cunoscut deja in spațiul public drept dosarul…