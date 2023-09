Avizul nefavorabil al CES poate fi accesat . „Masurile de reducere a cheltuielilor sunt neconvingatoare. Guvernul si-a propus sa colecte 100 de miliarde lei (85%) din mediul privat si doar 16 miliarde lei (15%) din eficientizarea cheltuielilor publice, or, acest dezechilibru trebuie ajustat. Acoperirea deficitului bugetar prin masuri de crestere a poverii fiscale pentru mediul economic privat s-a dovedit in trecut ca au avut un efect contrar, fiind foarte probabil ca, in urma acestor masuri, veniturile la buget sa scada, in loc sa creasca. Cresterea fiscalitaii stimuleaza tendintele evazioniste,…