- Fiu președintelui SUA este acuzat ca a deținut ilegal o arma de foc pentru ca și-a ascuns dependența de droguri atunci cand și-a cumparat arma. Hunter Biden, de 59 de ani, fiul președintelui Biden, a fost inculpat. El a fost pus sub acuzare, a anunțat joi consilierul special David Weiss, desemnat de…

- Compania publica de TV de la Comrat va fi condusa de un jurist de-a lui Ilan Șor. Vasile Dermenji a fost numit director executiv, de Consiliul de Supraveghere al Companiei publice de televiziune și radio gagauza GRT, scrie Nokta. Potrivit sursei, concursul pentru ocuparea postului de director executiv…

- Cel mai mare producator de hidroenergie din Europa de Est, Hidroelectrica, prelungește, incepand cu data de 7 august, cu doua luni mandatele directorilor. Anunțul a fost facut la Bursa de Valori Bucuresti și vizeaza prelungirea mandatelor membrilor actuali provizorii ai Directoratului Hidroelectrica.…

- Sprijinul neclintit al Statelor Unite se indreapta catre președintele demis din Niger, Mohamed Bazoum, informeaza Rador.Bazoum a fost inlaturat intr-o lovitura de stat in aceasta saptamana condusa de generalul Abdourahmane Tchiani, cunoscut și sub numele de Omar Tchiani, șeful unitații de garda prezidențiala.…

- Bogdan Badea, presedintele Directoratului Hidroelectrica (H2O), si Karoly Borbely, membru in Consiliul de Supraveghere al companiei, au cumparat actiuni ale producatorului de energie atat in oferta publica cat si in prima zi de tranzactionare a titlurilor H2O, dupa cum reiese din rapoartele publicate…

- Un discurs al președintelui Joe Biden despre asistenta sociala și economie a fost intrerupt de mai multe ori de microfonul aflat pe pupitru. Liderul de la Casa Alba a reacționat spontan, starnind hohote de ras in public.

- Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui Joe Biden, a declarat ca Statele Unite vor trimite Ucrainei bombe cu dispersie, interzise pe scara larga, ca parte a unui pachet de asistența in domeniul securitații, o acțiune despre care Ucraina a spus ca ar avea un “impact…

- Atat fortele ruse, cat si cele ucrainene au folosit munitii cu fragmentatie care au ucis civili ucraineni, informeaza joi Human Wrights Watch intr-un raport, in contextul in care SUA analizeaza o solicitare de astfel de dispozitive din partea guvernului ucrainean. Human Rights Watch a facut apel atat…