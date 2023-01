Consiliul de Supraveghere al Meta a anulat luni decizia companiei de a elimina o postare pe Facebook care folosea sloganul ”moarte lui Khamenei”, la adresa liderului iranian

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin intenționeaza sa discute miercuri cu președintele turc Tayyip Erdogan, a declarat marți purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de presa Interfax, scrie Reuters. Cei doi lideri au avut mai multe convorbiri telefonice de cand Rusia a invadat…

- Polonia este pregatita pentru o interdictie a vanzarilor de petrol impusa de Rusia acelor tari care au implementat un plafon de pret pentru titeiului rusesc, a declarat joi Anna Moskwa, ministrul Mediului din Polonia, tara care si-a redus importurile de petrol din Rusia si in paralel a incheiat acorduri…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a dat un ultimatum Ucrainei pentru a indeplini propunerile Moscovei, inclusiv predarea teritoriului controlat de Rusia, sau armata sa va decide asupra problemei, la o zi dupa ce presedintele Vladimir Putin a declarat ca este deschis la discutii, potrivit…

- Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in conflictul din Ucraina, dar Kievul si sustinatorii sai occidentali au refuzat sa ia parte la discutii, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un avant puternic de activitate diplomatica a Ucrainei are loc dupa ce președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a purtat discuții cu președintele SUA Joe Biden și cu liderii Turciei și Franței duminica, intensificand aceasta discuțiile in jurul unui razboi inceput de Rusia cu aproape 10 luni in urma.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca au fost mobilizati circa 318.000 de rezervistii pentru consolidarea trupelor ruse in Ucraina si a insistat ca civilii aflati in provincia ucraineana sudica Herson ''trebuie indepartati'' din zonele periculoase de lupta, in timp ce trupele ruse se…

- Regatul Unit l-a atentionat luni pe presedintele rus Vladimir Putin ca vor exista consecinte grave daca Moscova va utiliza arme nucleare in Ucraina si a atentionat ca un astfel de pas va schimba natura conflictului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Iranul a criticat Uniunea Europeana pentru pozitia ei fata de protestele ce au loc in tara, in timpul unui apel telefonic cu un oficial al UE in cursul caruia a negat de asemenea informatiile despre vanzari de arme catre Rusia, informeaza sambata DPA. „Tulburarile, incendierile si operatiunile teroriste…