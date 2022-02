Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa se pronunte asupra unei propuneri de convocare a unei sesiuni speciale a Adunarii Generale ONU pe tema invaziei ruse in Ucraina, informeaza agentiei Reuters, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zeci de mii de oameni au protestat fața de invazia Rusiei in Ucraina, in mai multe orașe din Europa și din lume. Oamenii s-au reunit cu steaguri ucrainene și pancarte cu „Stop Putin” pentru a-și arata solidaritatea și a condamna acțiunile Moscovei. La Berlin, Paris, Londra, Madrid, Bruxelles, Bari,…

- Reprezentantul permanent al Rusiei in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a blocat prin veto, vineri seara, in mod previzibil, un proiect de rezolutie care critica dur interventia militara rusa in Ucraina.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni de urgenta, marti dimineata, pentru a discuta despre actiunile Rusiei impotriva suveranitatii Ucrainei, informeaza BBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- "Din pacate, ceea ce vedem se desfașoara exact cum am spus inca de acum cateva zile, la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite", a declarat Antony Blinken pentru postul Dozhd TV din Rusia, citat de The Guardian.

- "Invitam de asemenea toate partile implicate sa se abtina de la orice masura unilaterala care ar putea merge impotriva literei si spiritului Acordurilor de la Minsk sau care ar putea sa compromita aplicarea lor, antrenand noi tensiuni", a adaugat ea, insistand sa se recurga la diplomatie pentru solutionarea…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.