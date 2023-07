Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a agreat prelungirea acordului privind exportul de cereale pe Marea Neagra, care expira saptamana viitoare, a declarat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de The Guardian.

- Rusia a reiterat marti cererea ca banca sa agricola de stat sa fie reconectata la sistemul global de plati SWIFT si a spus ca nu va accepta o propunere de compromis a Uniunii Europene pentru prelungirea acordului privind exporturile de cereale ale Ucrainei, transmite Reuters.Cu 13 zile ramase pana…

- Uniunea Europeana ar putea permite Bancii Agricole Ruse (Roselhozbank) sa deschida o filiala pentru reconectarea la circuitele financiare mondiale, in schimbul garantarii acordului pentru transportul de cereale pe Marea Neagra, scrie luni ziarul Financial Times, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Roselhozbank…

- Ucraina trece la 'planul B' pentru a continua exporturile de cereale daca acordul pe Marea Neagra esueaza {ministru}Ucraina este pregatita sa continue sa exporte cereale pe Marea Neagra ca parte a unui "plan B", fara sprijinul Rusiei, daca Moscova iese din actualul acord, iar intelegerea cade, a…

- Ultima nava cu cereale urmeaza sa plece azi din Ucraina in baza acordului care permite exportul de cereale ucrainene in condiții de siguranța la Marea Neagra. Anunțul facut de ONU a venit cu o zi inainte ca acordul sa expire, in condițiile in care Rusia nu vrea sa-l prelungeasca daca nu primește facilitați…

- Desi presa occidentala, cu trimitere la surse oficiale de la Kiev anunța ca astazi va avea loc o noua intalnire cu participarea tuturor parților implicate pentru prelungirea Acordului pe cereale, Moscova nu confirma niciun posibil contact pe acest subiect.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat o cale de urmat care sa permita extinderea acordului privind exporturile de cereale din Ucraina, a anuntat luni biroul sau, dupa o intalnire cu ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, transmite AFP.