Consiliul de securitate al ONU a anuntat vineri ca vrea o ancheta "credibila" asupra raidului aerian atribuit coalitiei militare conduse de Arabia Saudita, care a provocat moartea a 29 de copii in Yemen, relateaza AFP. Ambasadoarea britanica la ONU, Karen Pierce, care prezideaza Consiliul si a vorbit in numele acestui for, le-a spus jurnalistilor, dupa o reuniune cu usile inchise privind situatia din Yemen, ca exista "o mare preocupare" si a facut apel la "o ancheta credibila si transparenta". Anterior in cursul zilei de vineri, coalitia militara sub comandament saudit, care a intervenit in Yemen…