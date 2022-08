Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea se afla la doar "o neintelegere" sau "o eroare de judecata" distanta de "aneantizarea nucleara", avertizeaza luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, care considera ca un astfel de "pericol nuclear nu a mai fost cunoscut de la apogeul Razboiului Rece" si indeamna la construirea unei…

- Sefa guvernului neozeelandez, Jacinda Ardern, a criticat joi ”esecul” Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in a impiedica razboiul din Ucraina si a acuzat Rusia ca a impus in Consiliul de Securitate pozitia sa „corupta moral”, informeaza AFP. Ardern, care critica de multa vreme dreptul la veto al celor…

- Este necesar de extins Consiliul de securitate al ONU din contul țarilor africane, asiatice și latino-americane pentru a-l face "mai democratic", a declarat ambasadorul Rusiei in China, Andrei Denisov, vorbind la sesiunea plenara a Forumului pacii globale de la Beijing. In prezent, Consiliul de securitate…

- Washingtonul a facut apel la Beijing sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina, avertizand ca „țarile care aleg tabara lui Vladimir Putin se vor plasa inevitabil de partea gresita a istoriei”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Apelul SUA vine in contextul unei conversații telefonice purtata miercuri,…

- Razboiul din Ucraina și relația tot mai tensionata a Chinei cu Statele Unite au figurat in aproape toate sesiunile Dialogului Shangri-La din Singapore, care s-a incheiat duminica, dupa trei zile de discuții, scrie Reuters.

- Pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman va invita vineri, 27 mai, de la ora 19.00, in sala Simfonia a Filarmonicii Pitești, la un recital cameral „Mai in gluma, mai in serios”. In program: Alice Gomez – Mambo africano, Leroy Anderson – Ceasul sincopat și Balet cu șmirglu, P. I. Ceaikovski…

- Consiliul de Securitate al ONU ar urma sa organizeze joi o noua reuniune publica cu privire la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, in lumina "deteriorarii continue a situatiei umanitare", au indicat luni surse diplomatice, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…