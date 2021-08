Stiri pe aceeasi tema

- Persoane care au urcat la bodul navei ”au parasit nava”, iar aceasta esra ”in siguranta” si ”incidentul s-a incheiat”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter UKMTO. Acest incident intervine la cinci zile dupa un atac vizand petrolierul MT Mercer Street, in largul Omanului, soldat cu doi morti, un…

- Marea Britanie, Romania si Liberia au declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca este „extrem de probabil” ca Iranul sa fie autorul atacului cu drone care a vizat joia trecuta, in largul Omanului, petrolierul Mercer Street. Atacul s-a soldat cu doi morti: un roman si un britanic.

- Marea Britanie considera ca Iranul a atacat un petrolier administrat de Israeln in largul Omanului, in care au fost ucisi un britanic si un roman, si a afirmat ca lucreaza cu partenerii sai la ”un raspuns concertat”, transmite Reuters, potrivit Agerpres.. Iranul a negat duminica, mai devreme,…

- SUA "sunt sigure ca Iran a comis atacul" criminal asupra unui petrolier operat de un miliardar israelian in marea Omanului, a anuntat duminica secretarul de stat Antony Blinken, alaturandu-se Israelului si Regatului Unit, relateaza AFP. "Dupa ce am trecut in revista informatiile la dispozitia noastra,…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a declarat duminica ca, potrivit estimarii britanice, este "foarte probabil" ca Iranul sa fi comis atacul asupra petrolierului din largul Omanului de pe 29 iulie in care au murit un britanic si un roman si a precizat ca lucreaza impreuna cu partenerii la…

- Ministrul de externe israelian, Yair Lapid, a declarat, intr-un comunicat, ca i-a vorbit ministrului britanic de externe despre necesitatea unui raspuns dur la atacul asupra unui petrolier in largul Omanului, in care au fost ucisi doi membri ai echipajului, un britanic si un roman, informeaza Reuters.…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime in largul Omanului, atac in urma caruia si-a pierdut viata si un marinar roman, relateaza Reuters, citand postul israelian Canalul 13, arata Agerpres. Zodiac Maritime, compania…

