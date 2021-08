Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni dimineata pentru o dezbatere deschisa privind "securitatea maritima" in urma atacului recent cu drone asupra petrolierului Mercer Street in largul coastei statului Oman, in care au murit un cetatean britanic si unul roman, informeaza AFP. Dezbaterea va avea loc dupa o reuniune cu usile inchise desfasurata vineri seara, la cererea Londrei si cu sprijinul Statelor Unite, Frantei, Norvegiei, Irlandei si Estoniei. Potrivit EFE, delegatia britanica i-a informat pe ceilalti membri ai Consiliului cu privire la dovezile pe care le-a adunat si care, potrivit…