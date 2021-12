Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat joi ca a lansat trei dispozitive de cercetare spatiala, un proiect ce ar putea starni condamnarea Occidentului in timp ce discutiile asupra programului sau nuclear sunt in desfasurare, relateaza France Presse. „Lansatorul de sateliti Simorgh a trimis trei aparate de cercetare in spatiu”,…

- Peste 650 de kilograme de pietre semiprețioase de contrabanda au fost indisponibilizate de polițiștii Directiei de Combatere a Criminalitații Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict și a 4 percheziții. Trei persoane, membre ale…

- Reprezentantul șef al comunitații internaționale din Bosnia a avertizat ca țara este în pericol iminent de dezmembrare și ca exista o perspectiva "foarte reala" de revenire la conflict, scrie Guardian.Într-un raport catre ONU, consultat de publicația britanica, Christian Schmidt,…

- SUA au îndemnat Coreea de Nord, duminica, sa puna capat testelor de racheta „contraproductive”, exprimându-si speranta ca Phenianul va raspunde apelului la dialog lansat de Washington.Coreea de Nord a lansat marti o racheta balistica de pe un submarin, determinând Consiliului…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite ca practica "standarde duble" cu privire la testarea armamentului, a raportat joi presa de stat nord-coreeana, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate la ONU pe aceasta problema, noteaza AFP preluat de agerpres. Phenianul a procedat la tirul unei…

- Generalul Colin Powell, fost secretar de stat al SUA și șef de stat major al armatei americane, a murit din cauza complicațiilor provocate de Covid-19. ”Noi am pierdut un soț, un tata, un bunic remarcabil și iubitor și un mare american”, se precizeaza intr-un comunicat. Colin Powell a fost primul afro-american…

- Fostul angajat al MAI caruia i-a fost fabricat dosarul penal privind un pretins viol, este nimeni altul decat activistul civic Gheorghe Petic. Dupa ce 6 ofițeri ai Direcției 5 a INI au fost reținuți, in dimineața zilei de 5 octombrie, acesta a facut mai multe dezvaluiri din ancheta pe care a desfașurat-o…