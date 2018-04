Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluţie privind Siria Rusia a respins marti un proiect de rezolutie privind Siria, propus de Franta in Consiliul de Securitate al ONU, informeaza DPA. A fost a patra rezolutie pe aceeasi tema respinsa in ultima saptamana; in sesiunea actuala nu se asteapta alte actiuni ale Consiliului legate de conflictul sirian.



Franta a promovat proiectul de rezolutie dupa acuzatiile ca fortele de sub comanda presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, au folosit pe 7 aprilie arme chimice impotriva rebelilor si a populatiei civile la Douma, in apropierea Damascului, intr-un atac soldat cu zeci de victime.



Ambasadorul…

Sursa articol: agerpres.ro

