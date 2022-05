Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce conflictul face prapad in teren, Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit joi, 17 martie, sa cada de acord asupra unei declarații comune asupra prioritaților ajutorului umanitar in Ucraina. Dupa ce in ultimele zile a avut loc un schimb de replici intre occidentali și Rusia referitoare la…

- Volodimir Zelenskiy a promulgat legea care permite confiscarea averii deținute de Rusia și rezidenții sai pe teritoriul Ucrainei. Masura se refera la bunurile mobile și imobile, fondurile, activele, valorile mobiliare, drepturile corporative, depozitele bancare și alte proprietați deținute direct…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va sustine o reuniune de urgenta, vineri, la ora 18.30, ora Romaniei, pentru a discuta atacul Rusiei asupra centralei nucleare Zaporojie, din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Biroul Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a raportat cel putin 406 victime civili, inclusiv cel putin 102 morti, conform The Guardian. „Cifra reala ar putea fi considerabil mai mare, deoarece multe victime raportate nu au fost inca confirmate”, a declarat…

- Occidentul s-ar putea simti frustrat de faptul ca vineri, cu ocazia votului din Consiliul de Securitate al ONU, China s-a abtinut, dar si Ministerul rus de Externe si-ar putea face griji, intrucat este un semnal si ca protectia Chinei nu este neconditionata, relateaza The Guardian.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, a indemnat țarile lumii sa lase Rusia fara drept de vot in Consiliul de Securitate al ONU și a declarat ca acțiunile Rusiei se apropie de „genocid”, transmit Reuters și AFP. „Aceasta este teroare. Vor bombarda și mai mult orașele noastre ucrainene, ne vor…

- ONU a deblocat 20 de milioane de dolari (17,9 milioane de euro) pentru ajutor imediat, a anunțat secretarul general al organizației, Antonio Guterres, citat de Deutsche Welle. Antonio Guterres a declarat ca ONU iși intensifica operațiunile umanitare in Ucraina. Secretarul general al ONU a vorbit cu…

- "Din pacate, ceea ce vedem se desfașoara exact cum am spus inca de acum cateva zile, la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite", a declarat Antony Blinken pentru postul Dozhd TV din Rusia, citat de The Guardian.