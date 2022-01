Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni, pentru prima data, ultimele evolutii de la frontiera Ucrainei, unde Rusia a concentrat efective militare importante, creand tensiuni cu Occidentul, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Statele Unite au inclus acest subiect pe agenda saptamana trecuta,…

- Președintele francez Emmanuel Macron va discuta vineri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Aceștia vor discuta despre tensiunile in creștere din Ucraina, dupa ce Moscova a desfașurat mii de soldați in jurul graniței. Rusia a insistat vineri ca nu vrea razboi cu Ucraina, dar ca nu va permite ca interesele…

- Cetațenii americani din Ucraina sunt sfatuiți de reprezentanții Ambasadei SUA sa paraseasca ”acum” țara cu ajutorul zborurilor comerciale sau a altor variante de transport privat, potrivit unui mesaj publicat miercuri, 26 ianuarie pe site-ul reprezentanței diplomatice. ”Situația de securitate din Ucraina…

- Klaus Iohannis și Nicolae Ciuca, intalnire importanta pentru a analiza situația de securitate de pe Flancul Estic Presedintele Klaus Iohannis se intalnește vineri cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situatia de securitate de pe Flancul Estic, in condițiile situației explozive de la granița Ucrainei…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…

- Consiliul NATO-Rusia se reunește astazi la Bruxelles pentru a discuta despre situatia de la frontiera de est a Ucrainei. Negocierile vor avea loc la doar doua zile de la intalnirea dintre miniștrii adjuncti de Externe ai SUA și Rusiei, care au ramas fara niciun rezultat.

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…

- Președintele din Belarus a amenințat Europa ca va opri tranzitul de gaze naturale daca va primit sancțiuni. Tensiunile s-au intensificat din cauza valului de migranți de la granița cu Polonia, noteaza Reuters . Belarus amenința ca va opri tranzitul de gaze naturale catre Europa Aleksandr Lukașenko a…