Consiliul de Securitate al ONU, decizie în războiul din Ucraina - Zelenski anunță formula ucraineană a păcii - Ce îl irită pe Putin „Rusia incearca de multa vreme sa transforme Consiliul de Securitate al ONU intr-o platforma a retoricii. Insa, a fost creat sa fie cea mai puternica platforma pentru decizii și acțiuni din lume. Prin urmare, Consiliul de Securitate trebuie sa dea o evaluare clara a acțiunilor statului terorist.Ucraina propune Consiliului de Securitate sa adopte o astfel de rezoluție prin care sa condamne toate formele de teroare energetica.Confirm invitația din partea Ucrainei privind misiunea experților ONU asupra infrastructurii critice a țarii noastre care a fost sau ar putea fi lovita de rachete rusești.Este… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Rusia incearca de multa vreme sa transforme Consiliul de Securitate al ONU intr-o platforma a retoricii. Insa, a fost creat sa fie cea mai puternica platforma pentru decizii și acțiuni din lume. Prin urmare, Consiliul de Securitate trebuie sa dea o evaluare clara a acțiunilor statului terorist.Ucraina…

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a respins sambata afirmatiile exprimate de presedintele Federatiei Ruse in discursul sustinut cu ocazia Zilei Unitatii Nationale, „care induc in mod fals” ideea ca Romania ar avea pretentii teritoriale fata de Ucraina, potrivit unui comunicat. „Ministerul Afacerilor…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Hotnews . Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene ”continua…

- La scurt timp dupa ce președintele Rusiei a afirmat ca este pregatit sa reia negocierile, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a replicat intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca „Ucraina nu va negocia cu Rusia atata timp cat Putin este președintele Federației Ruse”, relateaza Le Monde . „Vom negocia…

- Romania condamna in termenii cei mai fermi semnarea așa-ziselor „acorduri de intrare in componența Federației Ruse” a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupația ilegala a trupelor ruse, ca urmare a razboiului de agresiune declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- ”Saptamana trecuta, Rusia a escaladat invazia Ucrainei la un nou nivel. Referendumurile false organizate in teritoriile pe care Rusia le-a ocupat sunt o incercare ilegala de a acapara pamant sau de a schimba granitele internationale prin forta. Mobilizarea si amenintarea lui Putin de a folosi arme nucleare…

- Rusia nu va putea caștiga razboiul impotriva Ucrainei, in ciuda declarației de mobilizare. Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a facut aceasta afirmație in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU din 22 septembrie, textul discursului sau fiind publicat de serviciul de presa…