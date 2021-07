Stiri pe aceeasi tema

- Cipru a cerut ajutorul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, dupa ce Turcia a anunțat ca o parte a stațiunii-fantoma Varosha, abandonata dupa ce ciprioții greci din zona au fost alungați de trupele turce in 1974, va fi redeschisa, relateaza Reuters.

- Franta a deplans miercuri ''demersul unilateral'', care ''constituie o provocare'', al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in Ciprul de Nord, unde el a insistat marti asupra solutiei cu doua state si redeschiderea statiunii Varosha, simbolul divizarii insulei,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a reafirmat marti, in timpul unei vizite in Ciprul de Nord, atasamentul pentru solutia cu doua state si a acuzat guvernul cipriot-grec de "necinste" in solutionarea divizarii insulei mediteraneene. Seful diplomatiei americane Antony Blinken a condamnat anuntul…

- Conferinta de presa cu peripetii pentru premieriul spaniol Pedro Sanchez si președintele lituanian Gitanas Nauseda. Cei doi se aflau pe un aeroport militar din Lituania, și raspundeau intrebarilor jurnaliștilor, dupa convorbirile tete-a-tete.

- Consiliul de Securitate al ONU este "profund socat" de asasinarea, miercuri, a sefului statului haitian Jovenel Moise, a declarat presedintele sau in exercitiu, ambasadorul francez Nicolas de Riviere, in timp ce seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat preocuparea privind riscul unei "spirale…

- Washingtonul a denuntat marti afirmatiile presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, considerate "antisemite" si a lansat un apel la evitarea "remarcilor incendiare care ar putea incita la si mai mult la violenta" in Orientul Mijlociu, potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Ned…

- Consiliul de Securitate al ONU a tinut marti a patra reuniune de urgenta cu privire la conflictul israeliano-palestinian in opt zile, fara o declaratie comuna, Statele Unite continuand sa aprecieze ca aceasta nu va ajuta la dezescaladare, potrivit diplomatilor, noteaza AFP. "Nu credem ca o…

