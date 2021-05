Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a lansat sambata un apel la respectarea "totala" a incetarii focului intre Israel si Hamas, in prima sa declaratie unita de la declansarea conflictului la 10 mai, noteaza AFP preluat de agerpres. "Membrii Consiliului de Securitate au salutat anuntul incetarii focului…

- Uniunea Europeana a salutat vineri incetarea focului intrata in vigoare intre Israel si gruparea palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si s-a angajat sa sustina eforturile in vederea unei "solutii politice" pe termen lung, potrivit France Presse. "Uniunea Europeana isi exprima…

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a salutat vineri incetarea focului intre Israel si Hamas, intrata in vigoare in Fasia Gaza, dar a subliniat faptul ca acum trebuie "atacate cauzele profunde" ale conflictului, potrivit AFP. "Este bine ca intervine o incetare a focului" si "sa nu mai fie…

- Israel și Hamas, mișcarea terorista islamista aflata la putere in Fașia Gaza, au anunțat fiecare, joi seara, ca au aprobat un acord de incetare a focului „simultan și reciproc” negociat de Egipt și care urmarește sa puna capat celor peste zece zile de confruntari mortale. Ministrul israelian al Apararii,…

