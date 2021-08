Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres i-a convocat joi pe membrii permanenti ai Consiliului de Securitate pentru o reuniune privind situatia haotica din Afganistan dupa atentatul de la Kabul, au afirmat diplomati citati de AFP. Antonio Guterres a invitat printr-o scrisoare SUA, Regatul Unit, Franta,…

- Orasul japonez Nagasaki a comemorat luni bombardarea nucleara care l-a devastat în urma cu 76 de ani, primarul localitații îndemnând comunitatea internationala sa adopte un nou tratat privind interzicerea armamentului nuclear, potrivit agențiilor AFP și Associated Press, citate de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat vineri seara declaratia comuna adoptata, in cursul zilei, de catre ministrii afacerilor externe din statele membre G7 (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii),…

- Romania este una dintre țarile cu cea mai mare rata a cancerelor legate de consumul de alcool, atat in cazul barbaților, cat și in cazul femeilor, conform unui studiu publicat de revista The Lancet Oncology. Circa 4% dintre cazurile de cancer depistate anul trecut in lume (aproximativ 740.000) sunt…

- Statele Unite, Irlanda si Marea Britanie au solicitat luni o reuniune publica de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Tigre, unde fortele rebele au intrat in capitala regionala Mekele, conform unor informatii din surse diplomatice, transmite AFP. Aceasta reuniune ar putea…

- Scaderea numarului armelor nucleare in lume, de la sfarsitul Razboiului Rece, inregistreaza o noua incetinire, in contextul in care puterile atomice iti modernizeaza, iar unele isi largesc arsenalele, arata un raport publicat luni, relateaza AFP. La inceputul lui 2021, cele noua tari dotate…