Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU au aprobat vineri o declaratie privind interzicerea folosirii armelor chimice, ajungand la un consens indelung subminat de razboiul din Siria, precum si de cazurile Skripal din Anglia sau Kim Jong-nam din Malaezia, transmite AFP.



"Consiliul reafirma faptul ca utilizarea armelor chimice constituie o incalcare a dreptului international si condamna in termenii cei mai fermi utilizarea armelor chimice", se subliniaza in declaratia adoptata in unanimitate la initiativa Marii Britanii.



"Utilizarea armelor chimice oriunde, oricand,…