Consiliul de Export, o instituție a parteneriatului în suferință La vremea cand publicam pentru prima data in presa romana, in anul 2003, despre necesitatea crearii in Romania a unui Consiliu de Export, ceea ce nu anticipam, a fost incapacitatea noastra, a sectorului public și privat, de a gasi soluții prin dialog pe termen lung. Nu am fost niciodata membru al acestui for dar mi-am […] The post Consiliul de Export, o instituție a parteneriatului in suferința first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

