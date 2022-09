Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea finantarilor prin Bursa a ajuns la 1,5 miliarde de euro in acest an, comparativ cu 2 miliarde de euro in 2021, ceea ce inseamna ca nu e rau deloc, a afirmat joi Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, in cadrul Galei Made in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Capitalizarea companiilor romanesti listate la BVB a ajuns la aproape 137 miliarde lei, echivalentul a 28 miliarde euro, la finalul primelor opt luni ale acestui an. Acest nivel este usor sub cel inregistrat la finalul anului trecut si apare intr-un context dominat de volatilitatea din pietele de capital,…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat miercuri un pachet de masuri sociale pe care PSD le va propune spre aprobare in coaliția de guvernare. Social-democrații vor majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei și creșterea pensiei minime cu 10%, la 1.100 de lei. Oficialul din Guvern a spus ca impactul…

- ”Capitalizarea companiilor romanesti listate la BVB a ajuns la aproape 149 miliarde lei, echivalentul a 28,9 miliarde euro, la finalul primelor 7 luni ale acestui an. Acest nivel este usor peste cel inregistrat la finalul anului trecut, cand valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB a…

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care MedLife preia grupul Medici’s”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare…

- Consiliul Concurenței a anunțat ca analizeaza tranzacția prin care Med Life va prelua grupul Medici’s, cunoscuta rețea de clinici care opereza in Timișoara. Med Life SA este un operator privat de sanatate, cu clinici in mai multe orașe din Romania. Compania este listata la Bursa de Valori București.…

- Acesta a mai ocupat si in trecut aceasta functie. ”Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.08.2022, administratorii societatii au ales in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie,…

- Cu o prima luna de sezon estival peste media ultimilor ani, Transilvania Investments , acționarul principal la Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra SA (THR), estimeaza un grad de ocupare de 70% pentru vara 2022. Interesul crescut al turiștilor romani pentru sudul litoralului și prețurile sub media…