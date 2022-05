Consiliul de Administratie al societatii Dobrogea Grup SA, convocat in sedinta. Ce se afla pe ordinea de zi

Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Federației Romane de Scrima, a avut loc Adunarea Generala Ordinara. Ședința a fost deschisa de președintele Marius Florea, care a mulțumit pentru prezența reprezentanților membrilor afiliați și președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu. Raportul Comitetului Executiv…

- In conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 din din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57 03.07.2019, Primarul Comunei 23 August dispune convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara de lucru, joi 06.07.2022, ora 1600 la Caminul cultural din localitatea 23 August.Sedinta va fi publica…

- Consiliul de administratie al ARGUS S.A., Constanta, intrunit in sedinta din data de 17.03.2022, convoaca in data de 20.04.2022, ora 10.00, la sediul societatii, Adunarea Generala a Actionarilor, in sedinta ordinara, cu urmatoarea ordine de zi:1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, joi, 31 martie 2022, ora 12.00 . Sedinta se desfasoara prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectul ordinii de zi Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local…

- Pe ordinea de zi se numara si alegerea unui administrator al societatii in locul administratorului Ciocan Livia Consiliul de Administratie al Societatii Complex Savoy SA, cu sediul in Hotel Savoy, Constanta statiunea Mamaia, jud. Constanta, in baza art. 111 si urm. din Legea nr. 31 1990, convoaca Adunarea…

- Consiliul de Administratie al Alum S.A. Tulcea convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2022, considerata data de referinta, pentru data de 27 aprilie 2022, la ora 11:00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei…

- Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., intrunit in sedinta din data de 21.03.2022 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2022, orele 11:00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.Ordinea de zi a Adunarii Generale…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 11.03.2022 ora 12,00.Sedinta va avea loc in sala de sedinte…