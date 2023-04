Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Fondului Monetar International (FMI) a validat vineri un plan de asistenta in valoare de 15,6 miliarde de dolari semnat pe 21 martie cu guvernul ucrainean, deschizand calea pentru plata unei prime transe de 2,7 miliarde de dolari, informeaza AFP, citat de Agerpres.Planul…

- Razboi in Ucraina, ziua 402. Consiliul de administrație al Fondului Monetar Internațional a aprobat un nou acord extins pe 48 de luni, in valoare de aproximativ 15,6 miliarde de dolari pentru Ucraina.

- Planul urmeaza sa permita ”sustinerea reluarii unei cresteri economice treptate si sa creeze totodata conditiile unei cresteri (economice) pe termen lung in contextul reconstructiei dupa conflict, pe drumul aderarii la Uniunea Europeana (UE)”, a anuntat marti intr-un comunicat FMI.

- Ministrii economiei si finantelor din statele grupului G7 au aprobat joi un nou pachet de ajutor financiar pentru Ucraina, in valoare de 39 de miliarde de dolari pentru anul 2023, acesta fiind destinat sustinerii bugetului ucrainean in contextul razboiului cu Rusia.

- Ucraina va avea nevoie de 17 miliarde de dolari in plus, in cursul anului 2023, pentru remedierea daunelor retelelor energetice, pentru operatiuni de eliminare a minelor si reconstruirea infrastructurii, a declarat vineri premierul Denis Smihal, citat de

- Potrivit unor informații publicate de ziarul britanic The Sun, președintele rus Vladimir Putin supravegheaza negocierile cu talibanii pentru a obține echipamente militare pe care SUA le-au lasat in Afganistan, in schimbul armelor rusești și a unei posibile recunoașteri a guvernului grupului terorist.…

- Statele Unite au anuntat joi o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina in valoare totala de 2,5 miliarde de dolari, in special cu sute de vehicule blindate de diferite tipuri, dar fara tancuri grele Abrams.

- Statele Unite sunt pe cale sa finalizeze un pachet uriaș de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare totala de aproximativ 2,5 miliarde de dolari in armament, incluzand, pentru prima data, vehicule de lupta Stryker, au declarat pentru CNN doua surse. Pachetul nu este inca finalizat, a spus una dintre…