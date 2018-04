Stiri pe aceeasi tema

- Birourile reunite au decis, luni, convocarea plenului reunit miercuri,la ora 14:00, pentru a vota componenta Colegiului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si a Consiliului de Administratie al SRTV, urmand ca propunerile sa fie dezbatute initial in comisiile parlamentare de specialitate.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia nr. 5 din 1 februarie 2018 a Consiliului de administratie al societatii Argus S.A., Constanta. Potrivit documentului Consiliul de administratie al Argus S.A., in sedinta din data de 01.02.2018, in unanimitate, decide: 1. Se aproba numirea in functia de Director…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- Banca Transilvania a obtinut un profit net de 1,186 miliarde de roni, în 2017, în scadere cu 3,46%, iar cel al grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,242 miliarde de roni, mai mic cu 2,74% decât cel din 2016, potrivit datelor bancii transmise Bursei de la Bucuresti. …

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca dupa active din piata locala, a inregistrat un profit net de 1,2 miliarde de lei anul trecut, in scadere cu 3,5% fata de 2016. Profitul generat de banca reprezinta 95% din profitul total al grupului BT. In timp ce profitul net s-a deteriorat…

- Conducerea executiva a CNAS a prezentat in cursul zilei de 12 februarie Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, si Consiliului de Administratie al institutiei principalele elemente de noutate ale Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor…

- Recomandat a fost inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, a anuntat postul de televiziune BFM Business, transmite Reuters. Ceilalti doi sunt Frederic Lemoine, fost director al firmei de investitii Wendel, si Yann Delabriere,…

- Laurentiu-Teodor Mihai incheie azi mandatul de președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), care a durat mai puțin de doua luni și jumatate, dupa ce a solicitat eliberarea din funcție din motive personale. ”Am solicitat eliberarea din funcție. Adica, mi-am dat demisia din motive personale”,…