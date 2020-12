Stiri pe aceeasi tema

- Cu mare intarziere, ne achitam de o datorie de constiinta, evocand o importanta personalitatea a municipiului Sfantu Gheorghe si a judetului Covasna: Mircea Boricean, indragitul antrenor al echipei de fotbal „Oltul” Sfantu Gheorghe si iscusitul conducator al sportului din Sfantu Gheorghe, vreme de…

- Avand in vedere ca pe perioada starii de urgenta, dar si timp de mai multe luni in starea de alerta, plata parcarii a fost suspendata la Sfantu Gheorghe, Primaria a hotarat sa acorde o reducere persoanelor care aveau abonamente de parcare pentru acest an. Astfel, cei care au avut abonamente de parcare…

- Doi barbati din Sfantu Gheorghe au fost arestati preventiv, fiind acuzati ca au retras o suma de bani, folosind un card bancar apartinand unui cetatean austriac, fara acceptul acestuia, i-au furat mai multe bunuri si i-au restrans dreptul de circulatie. Victima a fost adusa la Sfantul Gheorghe sub promisiunea…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca va discuta cu prefectul judetului Covasna despre posibilitatea redeschiderii salilor de fitness, a caror activitatea a fost suspendata la inceputul saptamanii trecute printr-o hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Avand in vedere ca anul acesta a expirat perioada de 5 ani de valabilitate a abonamentelor de parcare rezidentiala din multe locatii din Sfantu Gheorghe, Primaria le reaminteste beneficiarilor ca valabilitatea locurilor de parcare se poate prelungi pentru inca 5 ani. In acest sens, trebuie depusa o…

- 26 de acțiuni vor avea loc in Sfantu Gheorghe in octombrie-noiembrie Etapa de implementare a procesului participativ de tineret Com’ON Sfantu Gheorghe a inceput, prima acțiune -dedicata iubitorilor de muzica avand loc chiar acum in centrul municipiului. Calendarul complet de evenimente urmeaza sa fie…

- TEGA ofera cadou fiecarei case particulare din Sfantu Gheorghe o punga de pamant pentru flori. TEGA colecteaza de mult timp, separate, deșeurile biodegradabile de la casele particulare din Sfantu Gheorghe, iar acestea sunt transformate in pamant pentru flori la Statia de deseuri din Let, gestionata…

- UDMR va avea o majoritatea covarsitoare in viitorul consiliu local al municipiului Sfantu Gheorghe, obtinand 18 mandate de consilieri, in timp ce Alianta Maghiarilor din Transilvania si-a adjudecat doar doua mandate, iar PNL un singur mandat, celelalte partide nereusind sa treaca pragul electoral de…