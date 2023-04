Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Constitutional din Franta a validat sambata cea mai mare parte a reformei pensiilor, adoptata de guvern prin raspundere guvernamentala, inclusiv cresterea varstei de pensionare la 64 de ani, relateaza AFP.

- Consiliul Constitutional din Franta a validat principalele norme ale planului reformei pensiilor, inclusiv cresterea varstei de pensionare, respingand cererea de organizare a unui referendum, pe fondul protestelor violente care au cuprins orașele franceze, potrivit Mediafax.Consiliul Constitutional…

- Cateva mii de persoane s-au alaturat miercuri in Cehia demonstratiilor sprijinite de sindicate impotriva unei posibile majorari a varstei de pensionare pana la 68 de ani, transmite dpa. Intr-o adunare pasnica in fata sediului guvernului la Praga, liderii manifestantilor au acuzat executivul de centru-dreapta…

- Momentul "dispariției" ceasului a survenit la circa 11 minute de la debutul interviului. Responsabilii cu comunicarea de la Palatul Elysee s-au vazut nevoiți sa transmita ca Macron și-ar fi scos ceasul pentru ca il lovea involuntar de masa și facea zgomot.„Sunt blocaje care trebuie ridicate atunci cand…

- Nemulțumirile iscate in Franța de reforma sistemului de pensii, care au scos oamenii in strada, in mai multe orașe, nu doar in capitala franceza, nu s-au domolit. In tot acest context, președintele Franței, Emmanuel Macron, va avea marți consultari politice pentru a gasi o soluție la criza provocata…

- Au fost din nou violente si haos la protestele din mai multe orase din Franta. Mii de oameni au marsaluit prin tara nemultumiti de noua reforma a lui Macron, care modifica varstele de pensionare. Pentru a treia noapte la rand, francezii au protestat fața de reforma pensiilor dupa ce guvernul a crescut…

- Oponenții reformei vizand cresterea varstei de pensionare din Franta spera sa-si manifeste din nou nemultumirea in acest weekend cu noi proteste, dar spectrul unei „radicalizari” a dus la interzicerea oricarei reuniuni in Place de la Concorde, cea mai mare piata din Paris, precum si pe faimosul bulevard…

- Franța a inceput reforma sistemului de pensii in 2020, unificand cele 42 de scheme de pensionare, dar reforma a fost intrerupta de pandemie. Acum se propune creșterea varstei de pensionare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…