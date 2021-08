Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei solicita modificarea legislatiei privind infiintarea cabinetelor medicale veterinare si a firmelor de contabilitate, in conditiile in care aceasta este mai restrictiva decat cea necesara pentru desfasurarea activitatii cabinetelor medicale umane, constituind bariere care afecteaza…

- ”Conditiile de infiintare si functionare a cabinetelor medicale veterinare si a firmelor din domeniul contabilitatii sunt mai restrictive decat cele necesare pentru desfasurarea activitatii cabinetelor medicale umane, constituind bariere care afecteaza concurenta. Aceasta este principala constatare…

- ​Condițiile de înființare și funcționare a cabinetelor medicale veterinare și a firmelor din domeniul contabilitații sunt mai restrictive decât cele necesare pentru desfașurarea activitații cabinetelor medicale umane, constituind bariere care afecteaza concurența, a anunțat miercuri Consiliul…

- O astfel de modificare ar putea conduce la intarirea concurentei si la accesul mai multor furnizori de servicii pe piata. Asigurarea unor conditii pentru stimularea concurentei ar putea conduce la inregistrarea de eficienta si la cresterea calitatii serviciilor, contribuind la promovarea intereselor…

- Gradinita cu Program Prelungit nr. 3, cu sediul in Carei, județul Satu Mare, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale vacante, de ingrijitoare I M. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Malta impune noi condiții de intrare in țara, inclusiv pentru romani. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca in contextul pandemiei de COVID-19, autoritațile malteze au revizuit condițiile de intrare in Malta, inclusiv pentru romani, scrie Hotnews . Potrivit informatiilor publicate de autoritatile…

- In luna iunie, Radu Ciobanașu s-a aflat in Londra, pe platourile de filmare ale unui celebru serial de televiziune, ”The Power”, realizat dupa cartea cu același nume a autoarei Naomi Alderman. Prilej de taifas și de marturisiri. Despre teatru in pandemie, despre arta ca terapie și descatușare sufleteasca,…

- Inființarea unei firme, dar și dezvoltarea ei ulterioara are nevoie intotdeauna nevoie de servicii de contabilitate. Cu toate acestea, fie ca apelezi la serviciile unui contabil sau a unei firme de specialitate, alegerea nu este una atat de ușoara pentru ca tu, in calitate de antreprenor, iți dorești…