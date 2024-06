Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o investigație privind posibile trucari ale unor licitații publice organizate de unele autoritați/entitați contractante pentru atribuirea contractelor de servicii de citire a contoarelor de energie electrica din Romania. Autoritatea de concurenta are indicii ca firmele…

- Omul de afaceri George Copos și-a montat panouri solare pe hotelul Crowne Plaza din nordul Capitalei și pe cladirea ANA Hotels, devenind astfel producator de energie electrica. Renovatio Solar, companie din ecosistemul Renovatio, a finalizat instalarea a 650 de panouri fotovoltaice pe cladirile ANA…

- Ministerul Energiei creeaza cadrul legislativ pentru a permite romanilor sa consume energie electrica regenerabila, produsa local sau in vecinatate. Ministerul Energiei inițiaza un Grup de Lucru pentru dezvoltarea Comunitaților de Energie in Romania și lanseaza invitația de aderare la Grup entitaților…

- Incepand de sambata, Romania furnizeaza curent Ucrainei. Kievul a solicitat ajutor, in urma avariilor provocate in sistemul energetic de bombardamentele Rusiei. La cererea Ucrainei, Romania, alaturi de Polonia si Slovacia, furnizeaza duminica energie electrica in regim de urgenta. Furnizarea a inceput…

- Romania a furnizat, sambata și duminica, energie electrica Ucrainei in regim de urgența, dupa ce rețeaua naționala de electricitate din statul vecin a fost afectata de bombardamentele rușilor. Alaturi de Romania, Polonia și Slovacia au intervenit prin exporturi de curent electric pentru a acoperi consumul…

- Romania iși consolideaza poziția de lider in ceea ce privește prețurile avantajoase la energia electrica, conform datelor furnizate de piețele SPOT din statele membre. Potrivit reprezentanților Ministerului Energiei, țara noastra se claseaza printre primele in Europa in ceea ce privește tarifele accesibile…

- Prețurile platite pentru energia electrica și gazele naturale de catre romani, printre cele mai mici din Uniunea Europeana, susține ministrul Sebastian Burduja. Eurostat a publicat statistica cu privire la prețurile platite pentru energie electrica și gaze naturale de consumatorii casnici și non-casnici…