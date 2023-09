Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Consiliului Concurenței au descins in sediile bancilor comerciale din țara, fiind suspectate de ințelegere tip cartel, de data aceasta in legatura cu raportari in Biroul de Credit. Cele 10 banci vizate au fost: Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC…

- Guvernul italian a decis impozitarea cu 40% a profiturilor obținute din marirea dobanzilor. Vicepremierul Matteo Salvini spune ca bancile au caștigat mult in prima parte a anului și a justificat masura prin faptul ca depozitele nu au fost recompensate in egala masura.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Guvernul italian va taxa supraprofiturile bancilor, banii urmand sa fie alocați pe masuri care sa reduca povara fiscala asupra gospodariilor și firmelor. La fel ca restul bancilor europene, și cele italiene au inregistrat profituri uriașe ca urmare a creșterii ratelor…

- Investigația Consiliului Concurenței privind ințelegerile de cartel care ar exista pe piața produselor petroliere din Republica Molodva a eșuat din cauza... salariilor mici ale angajaților acestei instituți. Cel puțin așa susține ministrul Energiei, Victor Parlicov. „Cand specialistul care se ocupa…