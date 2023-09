Stiri pe aceeasi tema

- Control inopinat la mai multe banci din țara, desfașurat de inspectorii Consiliului Concurenței. Sunt suspectate de ințelegeri de tip cartel. Bancile din Romania au fost verificate de Consiliul Concurenței, marți, fiind vorba de un control inopinat. Inspectorii au suspiciuni ca intre instituții ar exista…

- Reprezentanții Consiliului Concurenței au derulat marți inspecții inopinate la sediul mai multor banci comerciale, avand suspiciunea ca instituțiile financiare s-au ințeles intre ele pentru a stabili dobanzile la credite, au afirmat, pentru Hotnews, surse oficiale.

- Consiliul Concurenței a facut marți inspecții la sediile bancilor pentru a ridica inscrisuri legate de Biroul de Credit, suspectand ca intre instituțiile financiare ar exista ințelegeri de tip cartel.

- ”Numarul racordarilor clientilor casnici la retelele de distributie a energiei a crescut in perioada 2018 – 2022, operatorii alocand fonduri mai importante atat pentru bransarea noilor consumatori, cat si pentru extinderea retelelor electrice de interes public”, potrivit unui studiu realizat de Consiliul…

- A inceput marea ieftinire a produselor de baza! Prețurile de la raft vor fi comparate cu nivelul pe care il aveau la finalul lunii iunie. „Ca sa nu fim induși in eroare, nu o sa comparam prețurile de la 1 august cu cele de zilele trecute, ci cu cele din sfarșitul lunii iunie, in momentul in care a aparut…

- Consiliul Concurentei a demarat o ampla actiune pentru a vedea masura in care companiile au aplicat prevederile OUG privind combaterea cresterii preturilor la unele produse agricole si alimentare si va face o analiza comparativa a preturilor la raft actuale fata de cele de dinaintea emiterii ordonantei,…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania pe piața emiterii și comercializarii de tichete. Autoritatea de concurența are indicii ca firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania…

- Guvernul pregateste transpunerea noii Directive europene privind administratorii de credite prin noi obligatii pentru firmele de recuperare creante, dar si pentru bancile si institutiile financiare care au acordat credite consumatorilor ce au ajuns sa inregistreze dificultati la plata. Bancile vor fi…