Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala nr. 1 Carei, județul Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție vacante, de mediator școlar debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții…

- Careienii platesc angajații din Primaria Carei dar nu toți se achita de sarcinile din Fișa Postului. Pe site-ul oficial www.municipiulcarei.ro nu apar informațiile despre cele 2 posturi de paznici scoase la concurs și nici despre cel de ingrijitor la Clubul sportiv municipal cum dealtfel nu apar nici…

- Peste 7.000 de companii romanești au datorii de peste 1 milion de lei la bugetul de stat fiecare și se confrunta cu o dubla criza: a datoriilor la bugetul de stat și cea generata de pandemieValoarea debitelor restante ale acestora se ridica la 73 mld. de lei2.600 dintre aceste companii mai au șansa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa o intalnire cu ministrul Educatiei, ca trebuie investit in scoli pentru a fi pregatiti oricand pentru scoala online. Presedintele afirma ca se va mai ajunge si cu alte ocazii la invatamant online, motiv pentru care tebuie sa invatam din "lectiile pandemiei".…

- Ministerul Sanatatii a anunțat ca nu va introduce un nou regim de sanctiuni pentru medici in cazul in care vaccineaza anti-COVID-19 persoane care nu sunt programate. In schimb, recomanda ca vaccinarea sa respecte etapele stabilite de legile in vigoare. Decizia apare in urma aparitiei in presa a unor…

- Cea de-a opta tranșa care conține dozele de vaccin Pfizer/BioNTech destinate romanilor era așteptata sa soseasca in cursul zilei de azi. Din cauza condițiilor meteorologice din Germania, transportul va avea cel puțin 24 de ore de intarziere, a anunțat premierul Florin Cițu. ”Vaccinul nu a mai putut…

- Muzeul Județean Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcțiilor contractuale, temporar vacante, astfel: muzeograf S I, Secția Relații cu Publicul; muzeograf debutant S, Secția Etnografie. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații…

- ​Companiile eliminau concurența dintre ele în cadrul licitațiilor pentru a adjudeca masa lemnoasa la cel mai mic pret posibil, de cele mai multe ori, în detrimentul statului care încasa mai puțini bani, susține Consiliul Concurenței, care a anunțat marți ca a amendat cu aproximativ…