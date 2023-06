Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila incalcare a regulilor de concurenta de catre Sony Interactive Entertainment Europe Limited si subsidiarele sale, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited si Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited – denumite…

- Suspiciunea este intotdeauna ca firmele mari nu-s doritoare de concurenta si blocheaza dezvoltarea pietelor si intrarea unor noi jucatori, si de aici au venit sanctiunile pana acum, de aceea au fost amenzi la EON si la Engie, a declarat luni presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."La…

- Consiliul Concurentei a sanctionat Albalact, Covalact si Dorna Lactate cu amenzi in valoare totala de 2,9 milioane euro pentru refuzul de a oferi informațiile cerute in timpul inspectiilor inopinate in cadrul investigatiei privind posibile intelegeri de stabilire a preturilor la unt, se arata in comunicatul…

- Bogdan Chirițoiu spune ca toți retailerii participa la programul laptele și considera ca prețurile pentru cel proaspa vor fi mai mici din luna mai. Toate marile retele comerciale au acceptat sa participe la acordul voluntar pentru reducerea pretului laptelui, ca urmare a discutiilor initiate de Consiliul…

- ​Toate marile retele comerciale au acceptat sa participe la acordul voluntar pentru reducerea pretului laptelui, ca urmare a discutiilor initiate de Consiliul Concurentei, iar in perioada urmatoare vor negocia cu fiecare procesator cu care colaboreaza, a anuntat vineri autoritatea de concurenta. Astfel,…

- ”Consiliul Concurentei din Romania a semnat, alaturi de autoritati din mai multe state ale Uniunii Europene, memorandumul de cooperare regionala in domeniul concurentei, care stabileste acordarea de asistenta tehnica institutiilor din Republica Moldova si Ucraina. O delegatie a Consiliului Concurentei,…

- Zona de asigurari este una problematica, si in special zona de RCA, aceasta fiind una dintre putinele situatii in care Consiliul Concurentei a trebuit sa dea doua randuri de amenzi companiilor implicate, a declarat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la audierile de la Comisia…

- Consiliul Concurentei avizeaza proiectul de Hotarare de Guvern privind plafonarea preturilor, singura recomandare fiind sa existe o limitare si la costul reparatiilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."O sa dam avizul in aceasta dupa-amiaza…