Pretul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, comercializat online in Romania variaza intre 30 lei si 68 lei, situandu-se la un nivel comparabil cu preturile practicate in mai multe tari europene, arata o analiza a Consiliului Concurentei, remisa, luni, AGERPRES. Testul antigen este cel mai nou tip de testare si, in acest moment, este singurul test rapid care detecteaza virusul COVID-19. Acest test detecteaza antigeni, respectiv partea de virus pe care sistemul imunitar o recunoaste. Testele rapide antigen SARS-CoV-2 pentru autotestare sunt introduse pe piata cu implicarea unui…