Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au ocazia sa afle online, in apropierea Sarbatorilor de iarna, care este pretul alimentelor si al carburantilor prin intermediul Monitorului Preturilor, platforma care a fost pusa in functiune in acest an de catre Consiliul Concurentei. Astfel, Monitorul Preturilor produselor alimentare, lansat…

- In vara anului 2019, Consiliul Concurenței a publicat concluziile unui studiu din care rezulta ca slaba concurența din acest domeniu se reflecta in prețurile din benzinarii. Drept urmare, Consiliul Concurentei a recomandat ca toate companiile petroliere sa afiseze simultan majorarea preturilor la…

- Consiliul Concurentei va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta.

- Consiliul Concurentei va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta."Vom monitoriza piata pentru a vedea comportamentul actorilor…

- Consiliul Concurentei va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta. "Vom monitoriza piata pentru a vedea comportamentul…

- Concurenta va monitoriza piata carburantilor dupa eliminarea supraaccizei, astfel incat consumatorii sa beneficieze de iefiniri Consiliul Concurentei va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, a declarat Bogdan…

- Companiile petroliere asteapta miscarile strategice ale liderului pietei, OMV Petrom, pentru a decide modul in care modifica pretul carburantilor, se arata in raportul anual al Consiliului Concurentei privind evolutia concurentei in sectoare-cheie, dat publicitatii luni. "Atat la benzina…

- "Cand am o lista de cumparaturi, pot cu usurinta compara preturile, fara sa merg din magazin in magazin. O fac mai usor, de pe telefon sau computer. Pe oameni ii intereseaza preturile cele mai mici si aceasta transparenta in piata va obliga magazinele care au preturi mai mari sa le reduca, sa coboare…